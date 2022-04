“Ik kreeg niet genoeg geld van de Belgische overheid”: asielzoeker riskeert vijftien maanden cel voor diefstal van luxegoederen

Een 39-jarige Moldaviër riskeert in de Brugse rechtbank vijftien maanden cel voor een resem winkeldiefstallen. Hij had het vooral gemunt op dure kledij, brillen en schoenen.

Mikhail S. liep op 15 december vorig jaar tegen de lamp bij Fnac in Brugge. De Moldaviër had een smartphone ter waarde van 500 euro uit de verpakking gehaald. De winkeldetective herkende hem van twee winkeldiefstallen de dagen voordien. S. ging toen ook al aan de haal met een tablet en een smartphone. In zijn trolley staken bovendien gestolen schoenen, parfum, kledij en brillen die hij diezelfde dag ontvreemd had bij Hans Anders, Ici Paris XL en Zara in Oostende.

Verder onderzoek linkte S. ook aan winkeldiefstallen tussen maart en december in Leuven, Mechelen en Antwerpen. In totaal moet de man zich verantwoorden voor dertien feiten. Volgens de procureur wentelde de man zich tijdens zijn verhoor in een slachtofferrol.

Geld voor twee kinderen

“Hij zei dat hij als asielzoeker niet genoeg geld kreeg van de Belgische overheid”, aldus procureur Fauve Nowé. “Naar eigen zeggen moest hij dus wel stelen. Hij had het vooral gemunt op luxegoederen om door te verkopen.”

De man betwist de feiten niet. “Hij beseft dat het fout was”, zegt zijn advocaat. “Hij had geld tekort voor zijn twee kinderen. Zijn zoon kampt met mentale problemen. Hopelijk kan een celstraf met uitstel volstaan. Mijn cliënt wil na zijn vrijlating met zijn gezin vrijwillig terugkeren naar Moldavië. Zijn asielprocedure is al stopgezet.”

De uitspraak volgt op 24 mei.