3M zet in eerste kwartaal ongeveer 148 miljoen dollar opzij voor sanering Zwijndrecht na PFOS-vervuiling

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M heeft in het eerste kwartaal 0,26 dollar per aandeel opzij gezet voor “PFAS-gerelateerde milieu-engagementen” in Zwijndrecht, zo bleek dinsdag uit de kwartaalresultaten. 3M heeft bijna 570 miljoen uitstaande aandelen en dus zou het gaan om een bedrag van ongeveer 148 miljoen dollar - omgerekend zo’n 137 miljoen euro.