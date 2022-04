BINNENKIJKEN. Imposant ‘Rood Kasteel’ staat te koop voor 3 miljoen euro

Wie er altijd al van gedroomd heeft om in een kasteel te wonen, krijgt daartoe een unieke kans. Het Rood Kasteel van Linden staat namelijk te koop. Klein detail: je moet daarvoor wel 2.950.000 euro neertellen. Maar droom gerust al even weg bij deze foto’s.

Het Rood Kasteel, voor het eerst opgetekend in 1865 en gerenoveerd in 2002, kent een rijke geschiedenis en wordt gekenmerkt door een vrije interpretatie van neostijlen zoals de neogotiek en Vlaamse neorenaissance. Het rustieke en volledig aangelegde kasteeldomein van 5,35 hectare groot omvat twee vijvers, volwassen beplantingen waaronder heel wat bijzondere bomen in een park van rust en privacy. De strategische ligging tegenover Leuven, de E40 en E314 is volgens het immokantoor Found & Baker Properties op zijn minst opmerkelijk te noemen. (lees verder onder de foto)

Het kasteeldomein van bovenaf gezien. — © Found & Baker Properties

Je wordt naar het kasteel met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 1.112 vierkante meter geleid via de 170 meter lange oprijlaan. Ook vanbinnen is het kasteel een pareltje. Het authentieke karakter van het gelijkvloers uit zich in de aanwezigheid van onder meer paneeldeuren met briefpanelen, glas-in-loodvensters en rijkelijk gedecoreerde stucwerkplafonds. Er is nog wat renovatiewerk aan vijf kamers, maar de rest van het kasteel ziet er in prima conditie uit. Eyecatchers zijn ongetwijfeld de typerende luchters en wandkandelaren. (lees verder onder de foto’s)

Zo ziet het kasteel er van binnen uit. — © Found & Baker Properties

© Found & Baker Properties

© Found & Baker Properties

Het Rood Kasteel, gelegen aan de Diestsesteenweg, dankt zijn naam aan het rood geschilderde baksteenparement. Het is niet te verwarren met het Wit Kasteel. Beide gebouwen liggen mooi naast mekaar tussen de gewestweg en de Nachtegalenstraat in Linden en werden allebei al gerenoveerd. “Lubbeek is een dorp van oude kastelen en prachtig erfgoed”, aldus burgemeester Theo Francken (N-VA). “De eigenaars hebben het Rood Kasteel tot in de puntjes onderhouden en daarvoor zijn alle Lindenaren hen dankbaar. Iedereen is benieuwd naar de nieuwe kasteelbewoners.”

De tuin ligt er prachtig onderhouden uit. — © Found & Baker Properties

Wie meer wil weten over het kasteel, kan contact opnemen met Found & Baker Properties.