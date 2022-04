“Gelukkig waren we niet thuis toen zijgevel naar beneden kwam”: uitbaters Tim en Lieven kijken machteloos toe hoe levenswerk wordt neergehaald

Sint-Niklaas

Een deel van brasserie ’t HeereHuys in Sint-Niklaas moest dinsdagnamiddag afgebroken worden nadat ’s ochtends de volledige zijgevel was ingestort. Graafwerken naast het huis zouden de oorzaak zijn van het drama. Als bij wonder vielen er geen slachtoffers. “Gelukkig waren we niet thuis toen de zijgevel instortte”, zeggen uitbaters van de brasserie Tim en Lieven.