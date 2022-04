Franky Van der Elst houdt pleidooi voor effectieve speeltijd: “Maar tijdrekken zal er altijd zijn”

90 minuten. Zo lang duurt een voetbalwedstrijd volgens de officiële spelregels. Maar in realiteit rolt de bal amper iets meer dan de helft van de tijd. Na Rode Duivel Jan Vertonghen is ook Franky Van der Elst voorstander voor de invoering van een effectieve speeltijd. “Het is zeker het proberen waard”, vertelde hij in onze voetbalpodcast Sjotcast.

De opvallende tweet van Vertonghen belandde in de wisselrubriek ‘vragen staat vrij’ van Sjotcast. “De FIFA moet dringend effectieve speeltijd invoeren. De ploegen die continu gaan liggen en roepen, hebben een voordeel. Dat neemt al het plezier van de fans weg die een goede voetbalwedstrijd willen zien en geen theaterstuk!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Portugal

Niet toevallig verstuurde de Rode Duivel zijn tweet op het moment dat de Portugese topper tussen Porto en Sporting aan de gang was. “Een competitie die bekendstaat voor haar lage effectieve speeltijd”, wist Franky Van der Elst te vertellen. “Het is zelfs de competitie met de minste effectieve speeltijd van Europa. Dat zagen we ook terug op het EK van afgelopen zomer in de wedstrijd tegen de Rode Duivels.”

“Die nijdigheid zit ingebakken in hun voetbalcultuur”, vertelt Van der Elst. Volgens hem wordt die mentaliteit al in de jeugdopleiding aangewakkerd. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het spelletje. De ene week laten we hen linksback staan, de andere week rechtsvoor. In Portugal gaat het in de jeugd al heel snel over winnen.”

En die mentaliteit levert resultaten op. “Portugal won het EK 2016 en ook in de Champions League doen de grote ploegen het ieder jaar goed.” Topclubs als Benfica en Porto wisten de Europa Cup I en de Champions League in het verleden zelfs al meermaals te winnen. “Eigenlijk heb ik dat ook allemaal maar gehoord van Gert Verheyen, die daar op trainingscursus was”, bekent Van der Elst al lachend.

Op het EK lieten de Portugezen zich nog van hun ‘beste’ kant zien. — © AP

“Die effectieve speeltijd is echt wel een discussie waard”, vinden ze bij Sjotcast. Van der Elst is voorstander, maar wel in de meest pure vorm. “Als je het doet, moet je het vanaf het begin van de wedstrijd doen. Je kan bijvoorbeeld 2x30 minuten spelen. Zoiets is makkelijk te testen in een jeugdtoernooi.”

Verkeerslichten

Toch denken ze in Sjotcast ook aan de praktische problemen. “Sponsors bijvoorbeeld, die zijn dan minder lang in beeld. Zij hebben baat bij langere speeltijd”, zegt Yanko Beeckman. Van der Elst denkt vooral aan de tv-zenders. “Zij zullen ook wel hun zegje hebben. Hun tv-formats zijn afgesteld op de duur van de wedstrijd.” Guillaume Maebe heeft nog een ander probleem ontdekt: verkeerslichten. “In Engeland is het zo dat de verkeerslichten afgesteld zijn op het einde van de wedstrijd zodat de uittocht vlot verloopt.”

Gaan liggen, een terugspeelballetje, de bal wegtrappen, … “Die trucjes waren er in onze tijd ook al, je voelt dat als speler ook aan. Tijd rekken is er altijd geweest en zal er altijd zijn.” Toch staat Van der Elst open voor het experiment: “Ik zou de effectieve speeltijd zeker eens graag zien, al mogen we ook niet te veel aan het voetbal veranderen. Het is nog altijd een leuk spelletje.”

Beluister hier de volledige aflevering van Sjotcast: