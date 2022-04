Poetin claimt dat Rusland moordaanslag op presentator wist te verijdelen, maar het ‘bewijs’ daarvoor roept vooral veel vragen op

“Vanmorgen heeft de geheime dienst (FSB, red.) een terroristische groepering kunnen oppakken die van plan was een beroemde Russische tv-journalist te vermoorden. We hebben onweerlegbaar bewijs.” Dat zei de Russische president Vladimir Poetin maandag tijdens een op tv uitgezonden vergadering met enkele Russische openbaar aanklagers. “Het is duidelijk dat het Westen nu Russische journalisten wil doden.”

Volgens Poetin was het plan georkestreerd door “hooggeplaatste ambtenaren in Europa en de VS die Rusland van binnenuit willen vernietigen”. Hij noemde onder meer de CIA en de Oekraïense geheime dienst specifiek. Het doelwit zou de prominente Russische journalist Vladimir Solovjov geweest zijn.

Vermeend bewijs

Concreet bewijs is er niet voor de beweringen van Poetin. Om zijn woorden kracht bij te zetten, heeft de FSB wel een video verspreid waarin te zien is hoe Russische soldaten enkele mannen oppakken die deel uitgemaakt zouden hebben van de neonazistische groepering die het moordplan zou gaan uitvoeren. Naast de invallen in hun verblijfplaatsen zie je ook beelden van wat er allemaal aangetroffen werd.

Dat zijn onder meer T-shirts met hakenkruisen op, maar ook Oekraïense paspoorten, een foto van Hitler en een blonde pruik. Wat erg vreemd oogt, is dat er ook drie doosjes liggen van het populaire computerspel The sims. Daarnaast ligt nog een papier met de tekst “Dood om te leven en leef om te doden” erop. Die is ondertekend met “Handtekening onduidelijk”, in het Russisch weliswaar.

In scène gezet?

Voor de Duitse expert Oost-Europese politiek Sergej Sumlenny, die in Rusland opgroeide en jarenlang in Oekraïne gewerkt heeft, is het duidelijk dat Rusland de hele zaak in scène gezet heeft. “De Russische FSB heeft het plan gefabriceerd”, zo schrijft hij op Twitter. “Een van hun bewijsstukken is een neonazistische inscriptie op een boek. ‘Onduidelijke handtekening’, staat daar. Die opdracht heeft de FSB dus gehad: er een onduidelijke handtekening op zetten. Dat hebben ze gedaan.” Maar dan wel héél letterlijk, als Sumlenny gelijk heeft.

Ook over de computerspellen van The sims worden heel wat vragen gesteld. Er wordt op Twitter heel wat over gespeculeerd. Zo zou het volgens sommigen best kunnen dat de FSB-agenten de taak kregen om daar simkaarten te leggen, maar dat ze dat verkeerd begrepen hebben.