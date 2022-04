KV Oostende gaat twee jaar langer door met coach Yves Vanderhaeghe. Toch is dat nog maar het begin van de trainerscarrousel die zich straks op gang trekt. Er komen heel wat coaches op de markt die interessant zijn voor Belgische en buitenlandse clubs. Een overzicht van de T1’s die in 1A en 1B in het vizier zullen komen.