Donald Trump woedend tijdens interview met Piers Morgan: “Je bent een dwaas!”

Nadat Piers Morgan opstapte bij Good Morning Britain in de nasleep van zijn kritiek op Meghan Markles interview met Oprah, heeft de presentator nu zijn eigen talkshow gelanceerd. Piers Morgan Uncensored startte op de nieuwe tv-zender TalkTV met een “trigger warning” voor “woke sneeuwvlokjes”, en haalde meteen het grove geschut boven: Morgans vroegere vriend Donald Trump.

‘Vroegere’, zo veel werd snel duidelijk in het interview. Volgens Morgan begon Trump er al “bijna met schuim op de lippen” aan, omdat Nigel Farage de oud-president een document bezorgd zou hebben met allerlei beledigingen die Morgan eerder uitte over Trump. Het zou zelfs geleid hebben tot Trump die kwaad weg stormde uit het interview - al is dat fake news en misleidende montage volgens Trump. Het explosieve fragment belooft Morgan dinsdag in deel twee te tonen, waarin Trump volgens de teasers ook zal zeggen dat de Queen Harry en Meghan moet straffen.

“Poetin is een monster”

In deel één begonnen Trump en Morgan met een gesprek over de “stomme” oorlog in Oekraïne. Volgens Trump is het “verschrikkelijk” dat kinderen gedood zijn door Poetin, en hij zei het eens te zijn met Morgans beschrijving van de Russische president als “kwaadaardig genocidaal monster”.

Trump beweerde dat de oorlog in Oekraïne “nooit gebeurd zou zijn” als hij nog president was. “Is het niet jammer dat al die mensen dood zijn door een vervalste verkiezing? Als onze verkiezing niet vervalst was, zou er niemand dood zijn.”

Donald Trump verklaarde dat hij Poetin waarschuwde dat de VS “heel sterk zouden reageren” als Rusland zou binnenvallen in Oekraïne. Wat hij hem precies zei, wilde Trump niet vertellen, maar Poetins reactie was volgens hem: “Echt?!” “Ik bedreigde Poetin zoals hij nog nooit bedreigd is geweest.” Trump zei het jammer te vinden wat Poetin heeft gedaan, dat “onze leiders niet slim zijn” en dat het kon eindigen in een nucleaire oorlog. “Ik ben de beste in dingen voorspellen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens Trump gebruikt Poetin “het N-woord”. “Ik noem het het N-woord. Hij gebruikt het N-woord, het nucleaire woord, de hele tijd. Dat is een no-no, dat hoor je niet te doen. Hij gebruikt het op een dagelijkse basis. En iedereen is zo bang, zo bang, zo bang. En omdat ze bang zijn, gebruikt hij het meer en meer. Dat is waarom hij het soort dingen doet die hij nu doet. Hij doet ze omdat hij denkt ‘niemand zal ons ooit aanvallen, want ze zijn allemaal dom, en ze zijn bang om te praten’.”

Hij verwees naar hoe Joe Biden telkens zegt dat “hij nukes heeft”. Wat zou Trump dan zeggen en doen? “Ik zou zeggen: we hebben er veel meer dan jij. Veel, veel krachtigere dan jij.”

Trump beweerde dat hij een witte vlag heeft laten sturen naar Angela Merkel omdat ze “afhankelijk is van Rusland voor energie”.

“Je bent een dwaas!”

Trump zei dat de VS momenteel een “puinhoop” is en “naar de hel gaat”, maar bevestigde niet of hij zich opnieuw kandidaat zou stellen voor het presidentschap. Hij hintte wel dat “veel mensen heel blij gaan zijn”. Het gesprek raakte verhit toen Piers Morgan het onderwerp van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 aansneed en Trumps “weigering om zijn verlies te accepteren”.

“En je weet waarom, toch, je weet waarom? Omdat als ons land geen eerlijke en vrije verkiezingen heeft, en als ons land geen grenzen heeft, we geen land hebben”, aldus Trump. “We hebben valse, corrupte verkiezingen, en ik heb het bewezen.” Morgan antwoordde daarop: “Ik geloof dat het vrije en eerlijke verkiezingen waren en dat jij verloren hebt. Dat is mijn overtuiging.”

Trump haalde daarop uit: “Wel, dan ben je een dwaas, dan ben je een dwaas. Je bent een dwaas en je hebt niet gestudeerd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Donald Trump noemde ook zijn voormalige vicepresident Mike Pence “dwaas” en “zwak” omdat Pence had gezegd dat Trump de verkiezingen verloor.

Na de ophef die vooraf al ontstond over het interview, bedankte Morgan Trump alvast om zijn kijkcijfers een boost te geven.