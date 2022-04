Ooit begonnen met digitale toeristengidsen, intussen bevat het Musk-imperium ruimteraketten, elektrische wagens, brein-chips én Twitter

“Als kauwen op glasscherven om dan naar de afgrond te staren.” Zo beschreef Musk hoe ‘ondernemen’ voor hem aanvoelt, maar zeker is dat het in zijn geval geloond heeft. Op zijn twaalfde verkocht hij zijn videogame ‘Blastar’ aan een computermagazine voor 500 dollar. Intussen is hij met voorsprong de rijkste man op aarde. Sinds maandag is hij ook de eigenaar van Twitter. Het imperium Musk lijkt geen grenzen te kennen. En court de route heeft hij ontegensprekelijk de wereld veranderd. Een overzicht van de markantste projecten waar Musk een hand in had.