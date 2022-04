Antwerpenaar Bob Heynderickx zit al zes weken opgesloten in zijn huis in Shanghai: “Mentaal begint het heel zwaar te wegen”

De Chinese miljoenenstad Shanghai zit al wekenlang in een harde lockdown en toch blijft het aantal coronadoden er stijgen. “Ik ben al zes weken niet meer buiten de muren van onze compound (ommuurde wijk, red) geweest”, zegt Merksemnaar Bob Heynderickx, die er woont met zijn gezin. “Gelukkig mochten we af en toe nog eens de benen strekken in de tuin, maar dat is nu ook gedaan. We mogen ons huis niet meer uit. Hoelang gaat dit nog duren? Ik word gek van die onzekerheid.”