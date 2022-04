Een raketstart van Manchester City: Kevin De Bruyne na tien minuten met goal én assist tegen Real Madrid in de Champions League

Nog geen 100 seconden had Manchester City nodig om in de halve finales van de Champions League op voorsprong te komen tegen Real Madrid. Na tien minuten stond het zelfs al 2-0.

Met dank aan Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kopte, jawel, zijn ploeg al na 93 seconden op voorsprong na een briljante pass van Riyad Mahrez. Goed voor de snelste Europese goal ooit van Manchester City, want één seconde sneller dan die van John Stones in 2017 tegen Feyenoord. En goed voor de snelste goal ooit in een Champions League-halve finale.

In minuut tien kreeg De Bruyne veel ruimte op links. Het was voor de ‘maestro’ van Manchester City een koud kunstje om Gabriel Jesus, afgelopen weekend nog goed voor vier goals tegen Watford, uit te pikken in de zestien. De Braziliaan draaide weg en klopte Thibaut Courtois.

