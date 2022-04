Oekraïense vrouwen of moeders van pro-Russische strijders die sterven krijgen compensatie

Zo’n 124 euro. Dat krijgen de Oekraïense weduwen of moeders van pro-Russische strijders die gesneuveld zijn in de Donbas-regio. Het geld krijgen ze van Rusland. Of dat moet toch blijken uit enkele posts op sociale media. “Dankzij de hulp van onze vrienden kon zij, de weduwe van een held, 10.000 roebel steun krijgen”, staat er bij een reeks foto’s van verschillende vrouwen.

Ook de Oekraïense diplomaat Olexander Scherba deelde de foto’s, en schreef daarbij de opmerking dat het nooit de keuze geweest is van die vrouwen om in de oorlog te stappen. Met de hashtag #putinswar schuift hij alle verantwoordelijkheid naar Rusland, en weg van de plaatselijke bevolking in de Donbas. Andere sociale mediagebruikers trekken de echtheid van het bericht in twijfel. Zo poseren de vrouwen steeds voor hetzelfde busje.(nba)