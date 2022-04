De Champions League is al quasi zeker voor (minstens) een Belg. Maar mogelijk mag er nog een landgenoot een Europese beker in de lucht steken. Cyriel Dessers (27) speelt morgen met Feyenoord tegen Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers rekenen op hun topschutter. “Ik geef ons een goeie kans”, aldus Dessers.