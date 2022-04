De Russische troepen boeken nauwelijks terreinwinst in het oosten van Oekraïne. En toch is de situatie in de Donbas niet te vergelijken met de kater die de Russen opliepen bij Kiev. “De troepenopbouw is nog bezig. Misschien hebben ze nog een week nodig, maar ze gaan proberen een doorbraak te forceren”, zegt voormalig Nederlands luitenant-generaal Mart de Kruif.