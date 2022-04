Geel, een betere kleur voor een voetbalsprookje lijkt dit seizoen haast ondenkbaar. Villarreal, op een zucht van de Champions League-finale, dankt zijn bijnaam aan een iconisch nummer van The Beatles. Symbolisch genoeg gaan de Spanjaarden straks in Liverpool op zoek naar een nieuwe Europese stunt. De bemanningsleden van The Yellow Submarine aan u voorgesteld.