Hij was de ontwerper van topattracties in Bobbejaanland en het Duitse Phantasialand, en hij bracht de wildste rollercoaster-fantasieën tot leven. Maar nu is pretpark-ontwerper Eric Daman niet meer. Hij overleed op 58-jarige leeftijd aan een nierziekte. “Hij was zo goed in zijn vak omdat hij ook rekening hield met wie níét in die attracties durft.”