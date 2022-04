Succescoach Felice Mazzu en Union zitten na play-offs samen: competitieleider maakt werkt van volgend seizoen

Felice Mazzu heeft in het Dudenpark een contract voor onbepaalde duur en dus twijfelde geen mens eraan dat hij ook volgend seizoen gewoon bij Union aan de slag zou zijn. Tot Mazzu in aanloop naar de play-offs zelf een ballonnetje opliet. “Ik verwacht een signaal van de club”, sprak hij in Le Soir, eraan toevoegend dat er wel interesse was. Het kwam voor de buitenwereld helemaal uit de lucht vallen.

De toon van de uitspraken was niet agressief, maar toch: Mazzu deed op die manier wel uitschijnen dat een vertrek tot de mogelijkheden behoorde indien Union alles op zijn beloop zou laten. De clubleiding wil het evenwel niet zo ver laten komen: na de play-offs zijn er gesprekken gepland met de succescoach. In het Dudenpark valt te horen dat het bestuur vanzelfsprekend zeer tevreden is over Mazzu. De bedoeling is dan ook om hem aan boord te houden, de verwachting is dat ook Mazzu dezelfde intenties heeft: bij Union voelt hij zich gewaardeerd en kan hij autonoom werken in een professioneel kader.

Wat daarnaast een troef is, is dat hij relatief dicht in de buurt van zijn gepensioneerde en alleenstaande vader kan blijven wonen – zijn moeder overleed in augustus vorig jaar.

Opnieuw bouwen

Wat straks dan hoe dan ook ter sprake zal komen, is de samenstelling van de kern voor volgend seizoen, die (wellicht) in de (voorrondes van) de Champions League zal aantreden – als de mannen van Mazzu nog twee zeges pakken, is de tweede plek immers een feit.

Union houdt rekening met minstens drie zekere vertrekkers. Sterkhouder Deniz Undav is al verkocht aan Brighton & Hove Albion en ook voor huurlingen Kaoru Mitoma en Kacper Wozlowski is een terugkeer naar die club voorzien. Maar zal het daarbij blijven? Het is maar de vraag of Union jongens als Dante Vanzeir, Casper Nielsen of Siebe Van der Heyden zal kunnen houden, want er is vanuit het buitenland al naar het trio geïnformeerd.

U begrijpt: de kans is reëel dat Union volgend seizoen, in tegenstelling tot afgelopen zomer, moet gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Liefst met dezelfde bouwheer: Felice Mazzu.