En toen ging de gaskraan dicht: wat betekent dat voor België?

Wat heeft Rusland nu precies gedaan?

Russisch gas is al sinds het begin van de oorlog een twistpunt. Net door de oorlog is de Russische roebel drastisch in waarde gedaald. Om de munt sterker te maken, wilde het Kremlin buitenlandse afnemers het gas in roebel laten betalen. Buitenlandse klanten van het Russische gasbedrijf Gazprom zouden zo verplicht worden om een rekening in roebels te openen bij een Russische bank. Maar daar wilde Europa - behalve Hongarije - niet in meegaan. Dat zou niet in lijn zijn met de sancties. Rusland dreigde vervolgens wekenlang om de gaskraan toe te draaien.

En dat Rusland niet zomaar bluft, tonen ze vandaag. Energiegigant Gazprom zal vanaf woensdag de gaskraan dichtdraaien. De gasmaatschappijen in verschillende landen kregen te horen dat om 8 uur stipt er geen gas meer zou komen uit Rusland.

Over welke landen gaat het?

Het begon met de eerste berichten vanuit Polen maar niet veel later volgde ook een bericht uit Bulgarije. Ook Duitsland die via dezelfde pijplijn als Polen gas ontvangt, zou getroffen zijn door de Russische beslissing.

De Poolse gasleverancier PGNiG laat weten dat het een zaak zal aanspannen wegens contractbreuk. Maar tegelijk verzekert de Poolse premier Mateusz Morawiecki dat zijn land niet in de problemen zal komen. Er is genoeg voorraad, klinkt het. “Dit is een keerpunt dat vandaag versneld werd door Rusland”, zei Piotr Naimski, de ambtenaar aan het hoofd van de Poolse strategische energie-infrastructuur. “De gasbevoorrading voor alle Poolse klanten blijft intussen ongewijzigd.”

Dat de koude wintermaanden voorbij zijn, speelt ook in het voordeel. “Bovendien heeft het land een nieuwe gaspijplijn tussen Polen en Noorwegen gelegd. Die zou tegen oktober operationeel moeten zijn. Er is dus weinig reden tot paniek”, zegt Bram Claeys, energie-expert bij Regulatory Assistance Project.

LEES OOK. Bondskanselier bezwijkt onder druk: hoe Duitsland principe verbreekt dat het sinds WOII in stand hield

Welk effect had dat op de prijs?

Die steeg onmiddellijk. In bijzonder korte tijd ging het van 92 naar 107 euro per megawattuur. Bij de sluiting was de prijs gezakt tot nog 99 euro. “Of de prijzen door deze nieuwe stap in het Russisch conflict voort zullen stijgen, is nu moeilijk te voorspellen. Maar dit zal zeker niet helpen om de onrust op de internationale markten weg te nemen of te verminderen. Een prijsdaling moeten we dus nog niet direct verwachten”, zegt Claeys.

Hoe afhankelijk is Europa van Russisch gas?

Europa is voor 40 procent afhankelijk van het Russische gas. Daarom kon Europa, ondanks de zware sancties tegen Rusland, niet afstappen van het Russische gas. Nochtans had dat de Russische economie bijzonder zwaar kunnen treffen. Volgens een schatting van Oxford Economics kon Gazprom in maart 9,3 miljard dollar in de Russische economie pompen. Zelfs voormalig president Donald Trump verweet onder andere Duitsland te afhankelijk te zijn van de leveringen vanuit Rusland. “Berlijn is een gevangene geworden voor Rusland”, klonk het in aanloop naar een topoverleg in 2018. Duitsland was dan ook nu één van de lidstaten die zich het hardst verzette tegen een eventuele ‘gas-uitstap’. Lidstaten konden wel afzonderlijk beslissen geen Russisch gas meer af te nemen. De Baltische staten deden dat al. Ze willen het ‘goede voorbeeld’ geven, maar de rest van de EU volgde dus niet.

En hoe kwetsbaar is België?

België voert in tegenstelling tot de andere Europese landen eigenlijk niet zoveel Russisch gas in. 33 procent van ons aardgas komt uit Nederland. Noorwegen is met een marktaandeel van bijna 30 procent tweede. En Qatar is goed voor iets meer dan 20 procent. Daarenboven hebben we ook een grote LNG-terminal (liquified natural gas) in de haven van Zeebrugge. Die LNG-terminal kan een flexibele oplossing bieden als er nog meer gas vanuit bv. de VS of elders aangevoerd moet worden in Europa.

Maar omdat de energiemarkt in de EU op Europees vlak geregeld is, delen wij evengoed in de klappen. Eventuele tekorten of forse prijsschommelingen hebben dus meteen hun gevolgen op de onze prijs en de hoeveelheid in ons land.

Hoe reageert de politiek?

Woensdag zal er onmiddellijk een spoedoverleg zijn met de minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen). Ook in andere landen staan er vergaderingen op de planning om de weggevallen energie op te vangen .