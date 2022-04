Poetin heeft “politieke ruimte” om zich terug te trekken uit Oekraïne, zegt Boris Johnson

De Russische president Vladimir Poetin heeft de “politieke ruimte” om zijn invasie in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson dinsdag verklaard.

“Gezien de massale Russische steun voor wat hij doet en de schijnbare onverschilligheid van de Russische media voor wat werkelijk gebeurt in Oekraïne, is de paradox dat Poetin veel politieke ruimte heeft om terug te krabbelen en zich terug te trekken”, zei Johnson op TalkTV.

Rusland beweert dat de invasie in Oekraïne een “speciale militaire operatie” is. Wie een andere versie van de gebeurtenissen geeft, wordt opgepakt. Volgens Johnson kan Poetin daarom ook aan de Russische bevolking zeggen dat de operatie technisch succesvol en geslaagd is.

Rusland heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de gevechten in Oekraïne kunnen escaleren en het tot een nucleair conflict kan komen als het Westen wapens naar Kiev blijft sturen.

Ondanks die dreiging, vindt Johnson niet dat het Westen toegevingen moet doen. “Ik denk dat hij (Poetin) veel ruimte heeft, hij heeft veel manoeuvreerruimte”, aldus de Britse premier.