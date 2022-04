Oekraïne meldt doden en gewonden na gevechten op verschillende plaatsen

In Oekraïne zijn in verschillende regio’s van het land opnieuw doden en gewonden gevallen na nieuwe Russische aanvallen. Dat melden lokale verantwoordelijken.

In de regio Donetsk in het oosten zijn drie burgers gedood bij drie afzonderlijke incidenten, meldt het hoofd van de militaire administratie van de regio Donetsk, Pavel Kirilenko. Zeker zes anderen raakten gewond. Meer gedetailleerde informatie over de incidenten werd niet verstrekt.

Daarnaast vielen in de stad Charkov in het oosten van het land drie doden en nog eens zeven gewonden.

De regio Soemi in het noordoosten van het land meldde dat een plaats aan de grens met Rusland dinsdag opnieuw door de Russen is beschoten. De afgelopen dagen zijn er zware artilleriebeschietingen geweest in vrijwel het gehele gebied langs de grens, zei de gouverneur van de regio, Dmitro Shivitski, op Telegram. Hij maakte niets bekend over eventuele slachtoffers.

De burgemeester van de stad Poltava zei voorts dat er woensdagavond explosies in de stad zijn gehoord. Hij vroeg de bewoners om geen foto’s te publiceren. Er zijn nog geen details bekend. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.