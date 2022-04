Bijkomende celstraf voor ex-regeringsleider Myanmar Aung San Suu Kyi

De politica was reeds veroordeeld tot zes jaar cel in andere zaken. Zo veroordeelden de rechtbanken gecontroleerd door het regime haar reeds voor bezit van walkietalkies en overtredingen van de coronamaatregelen.

In dit dossier kreeg ze aantijgingen van corruptie voor de voeten geworpen. Ze zou 600.000 dollar en meer dan 11 kilogram goud gekregen hebben van een vroegere minister, Phyo Min Thein. Suu Kyi, de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 voor haar geweldloos verzet tegen de militaire junta in het Zuidoost-Aziatische land, verwerpt de aanklacht. Het gaat om het eerste vonnis in een tiental corruptiezaken, waarbij ze telkens tot 15 jaar riskeert.

Het zwijgen opleggen

Het proces, dat eerst voor dinsdag gepland was, verliep achter gesloten deuren. De advocaten van de vroegere regeringsleider mogen niet met de media praten. Mensenrechtenactivisten spraken reeds van een schijnproces. Ze stellen dat het leger Suu Kyi het zwijgen wil opleggen. Het is niet duidelijk of ze naar de cel moet of onder huisarrest blijft.

Het Zuidoost-Aziatische land is ten prooi aan bloederige spanningen sinds het leger vorig jaar de regering van Aung San Suu Kyi afzette. De militaire staatsgreep leidde tot massale protesten en een golf van intense repressie. De generaals hadden fraude ontwaard bij de verkiezingen van november 2020.

Onder het militaire bewind zat Aung San Suu Kyi jarenlang onder huisarrest. Smet op haar blazoen is de onderdrukking van de Rohingya door het leger, die ook plaatsvond toen zij het land leidde. De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.

