Kevin De Bruyne met lof overladen in internationale pers: “Onmogelijk zijn goede passes en klasseflitsen bij te houden”

Kevin De Bruyne werd na de sensationele heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid (4-3) in de internationale pers overladen met superlatieven. Een enkele keer moest hij de hoogste score delen met Karim Benzema, maar de teneur was duidelijk: deze De Bruyne was de echte ster van een geweldige voetbalavond.

L’Equipe (8/10 voor zowel De Bruyne als Benzema): “Een verbazingwekkende eerste helft, je hebt de indruk dat hij op ieder moment tijd vindt om de lijnen uit te zetten. In de tweede helft creëerde hij minder.”

Daily Mail (9/10 voor De Bruyne, 8,5/10 voor Benzema): “Zijn prestaties worden week na week completer. Was betrokken bij alle acties.”

The Sun: “De Bruyne was geweldig, zowel door zijn ideeën als zijn techniek.”

Marca: “Guardiola speelde Kevin De Bruyne uit als valse negen, terwijl je daar Foden zou verwachten. De Bruyne dook steeds voorin op aan de zijde van Gabriel Jesús. Dat zag je bij het eerste doelpunt, maar hij was betrokken bij quasi elke aanval van Manchester City.”

Sport (8/10): “De Bruyne is Kuifje. De landgenoot van de beroemde Belgische journalist prikte als aperitiefhapje de 1-0 binnen, maar daar stopten zijn avonturen niet. De 2-0 kwam via zijn schoenen tot stand, net als alle momenten waarop Courtois zijn hartslag omhoog ging. Het enige wat nog ontbreekt op zijn lijstje van verwezenlijkingen is naar de maan vliegen of de diefstal van de Castafiore-juwelen oplossen.”

Manchester Evening News (9/10 voor De Bruyne): “Scoorde de eerste, bracht de tweede aan en was de hele wedstrijd exceptioneel.”

Sport Ilustrated (8,5/10): “Wat een sensationele voetballer. Zijn eerste doelpunt maakte het lijstje met grootse momenten van de Belg in Europa wat langer. Hij was de ster van de show met te veel goede passes en klasseflitsen om bij te houden. Zijn loopactie voor de eerste goal was fantastisch getimed, daarna bediende hij Jesus voor de tweede. Wereldklasse.”

Telegraph: “Dit was de avond waarop De Bruyne bewees dat hij de beste speler van de planeet kan zijn.”