Nieuwe klacht tegen ex-districtsraadslid na antisemitische Facebookpost: “De beste Jood is een dode Jood”

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) heeft een klacht ingediend tegen voormalig CD&V-districtsraadslid Hassan Aarab wegens antisemitisme. “Je hebt goede Joden en slechte Joden, maar de beste Jood is nog altijd een dode Jood”, postte Aarab op Facebook. Daarop diende Freilich klacht in wegens het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld.

Hassan Aarab is met zijn racistische uitspraken niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 werd het toenmalige districtsraadslid door CD&V op de vingers getikt wegens antisemitische Facebookposts. “Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle Joden omgebracht, zodat wij nu wel beseffen waarom hij (Hitler, red.) de Joden aan het uitroeien was”, klonk het toen. Hij excuseerde zich voor die uitspraak en stelde zijn lidmaatschap ter beschikking van de partij. Die gaf hem een tweede kans.

LEES OOK. Antwerps CD&V-districtsraadslid stapt op nadat hij Israëlische vlag met nazivlag vergelijkt

In 2021 moest hij uiteindelijk toch ontslag nemen als districtsraadslid in Deurne, en stapte hij uit zijn partij nadat hij zijn liefde had uitgesproken voor een nazivlag en de Israëlische vlag had vergeleken met een hakenkruis. “Ik ben geen antisemiet”, verdedigde hij zich toen.

Woede

Vorige week richtte hij zich in een nieuwe Facebookpost tegen de voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, Nico Volckeryck en Kamerlid Michael Freilich. “Je mag niet alle Joden gelijkstellen en ze even slecht beschouwen. Je hebt goede Joden en slechte Joden, maar de beste Jood is nog altijd een dode Jood”, klonk het. Later haalde Aarab de post offline, maar Freilich nam er een screenshot van en diende vervolgens klacht in bij de politie wegens aanzetten tot discriminatie, haat en geweld. (Lees verder onder de post)

De bewuste Facebookpost van april 2022. — © Michael Freilich

Hoewel hij in 2021 nog aangaf geen antisemiet te zijn, liet Aarab intussen aan onze redactie weten antisemitisme niet meer te erkennen. “Zolang de oorlogsmisdaden van Israël tegen Palestina niet worden erkend, erken ik antisemitisme ook niet”, betoogt hij. “Waarom moet ik de ene slachtoffers wel erkennen en de andere niet? Ik was er zelf niet eens bij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik voel mee met mijn moslimbroeders van vandaag.”