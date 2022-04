Prijs Europese gas- en olieprijzen stijgen na stopzetting levering aan Polen en Bulgarije

Iets later op de ochtend meldt de Russische aardgasleverancier Gazprom echter dat het de leveringen aan Bulgarije en Polen volledig stopzet omdat beide landen weigeren het te betalen in roebel. Volgens de Bulgaarse minister van Energie zou een betaling in roebel echter “belangrijke risico’s” impliceren. Polen heeft ook laten weten dat het niet in roebel zal betalen. Het land zal het contract met de leverancier - dat op het einde van dit jaar afloopt - ook niet verlengen. Polen en Bulgarije zijn de eerste landen waarvan de gaslevering wordt stopgezet sinds de invasie van Rusland in Oekraïne.

De Europese gasprijs ging woensdagochtend duidelijk omhoog. De toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas, met levering in mei, stond rond 9.00 uur op 116 euro, 13 procent hoger dan dinsdagavond. Ook de olieprijzen stegen. Zo kost een vat olie van de Amerikaanse soort WTI weer meer dan 100 dollar. De prijs van Brent-olie van de Noordzee steeg met 0,9 procent tot 105,97 dollar per vat.

LEES OOK.En toen ging de gaskraan dicht: wat betekent dat voor België? (+)