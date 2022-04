Vier Syrische soldaten gedood bij Israëlische luchtaanval in buurt van Damascus

Bij een nachtelijke Israëlische luchtaanval in de buurt van Damascus zijn vier Syrische soldaten gedood en raakten drie militairen gewond. Dat hebben militaire bronnen woensdag laten weten aan het officiële Syrische persbureau Sana.

Israël vuurde verscheidene raketten af. Het Syrische luchtafweersysteem kon sommige onderscheppen, maar er vielen dus ook slachtoffers.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië voerde Israël honderden luchtaanvallen uit op zijn buurland. Doelwitten zijn stellingen van het Syrische leger, Iraanse troepen en de Libanese Hezbollah.

Israël is karig met commentaar over zijn aanvallen tegen Syrië, maar stelt dat het Iran niet zal toelaten zijn invloed in Syrië uit te breiden.

Bij de oorlog in Syrië vielen al zeker 500.000 doden. De infrastructuur van het land is vernield, en miljoenen mensen sloegen op de vlucht.