Werknemers bezetten fabriek AGC in Fleurus

Bij autoruitenproducent AGC in Fleurus is een staking uitgebroken. De werknemers bezetten de fabriek die met sluiting is bedreigd. Dat werd vernomen bij de socialistische vakbond.

AGC kondigde in februari de intentie aan om de site in de provincie Henegouwen te sluiten. Er staan 187 banen op de tocht. De informatiefase van de wet-Renault is nog bezig, maar de directie en de vakbonden zijn ook al beginnen te onderhandelen over een sociaal plan.

Voorstellen van de directie werden door een groot deel van de werknemers weggestemd, zegt Kevin Peeters van de socialistische vakbond. “De voorgestelde vertrekvoorwaarden liggen lager dan ze hadden gehoopt. Er is een staking opgestart in afwachting van een nieuwe voorstel van de directie.” De fabriek wordt ook bezet, zodat de productie de site niet kan verlaten.

De sluiting van de fabriek is gepland in september 2023.