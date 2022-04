Duurdere auto’s drijven resultaten Mercedes-Benz aan

Mercedes zag zijn omzet tijdens de eerste drie maanden stijgen tot 34,9 miljard euro, een toename met 6 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) - gezuiverd van eenmalige posten - bedroeg 5,3 miljard euro, zowat een vijfde meer. Daarmee klopte de autobouwer de verwachtingen van analisten. Onder de streep bleef met 3,6 miljard euro wel iets minder dan een vijfde minder winst over.

Het gedeeltelijk stopzetten van de activiteiten in Rusland wegens de inval in Oekraïne kostte Mercedes 709 miljoen euro, terwijl het ook nog 281 miljoen euro moest uittrekken in verband met het dieselschandaal. Het concern deed in Canada eigen verkooppunten van de hand, wat dan weer een eenmalige meevaller van 918 miljoen euro betekende.

De goede financiële resultaten heeft Mercedes naar eigen zeggen te danken aan “prijszettingskracht”, in combinatie met de verlegde focus naar zijn duurdere modellen en kostenbesparingen.