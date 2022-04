Amerikaanse sheriff raadt mensen aan om overvallers neer te schieten: “Help de belastingbetalers wat geld te sparen”

“Als er iemand inbreekt in je huis, ben je van harte welkom om ze neer te schieten. Eigenlijk geven we daar zelfs de voorkeur aan.” Deze opvallende woorden zijn afkomstig van Bob Johnson, sheriff in het Santa Rosa County in Florida. Hij zei dat tijdens een persconferentie over een neergeschoten overvaller. De sheriff promootte ook zijn cursussen over veilig wapengebruik: “Dan help je om de belastingbetalers wat geld te besparen.”