Lichte stijging van het aantal ernstige arbeidsongevallen in 2021

In 2021 is het aantal ernstige arbeidsongevallen lichtjes gestegen ten opzichte van de twee voorgaande jaren, zo meldt hr-dienstengroep Liantis woensdag. “Door de krapte zijn heel wat mensen zonder of met weinig ervaring aan de slag gegaan. Dat vergroot de kans op een ernstig ongeval, hoewel de meeste arbeidsongevallen nochtans makkelijk te voorkomen zijn”, verklaart Bart Geerts, teamleader arbeidsveiligheid bij Liantis.

De externe preventiedienst onderzocht vorig jaar 679 ernstige arbeidsongevallen. Dat zijn ongevallen met een dodelijke afloop of ongevallen die leiden tot een zwaar of blijvend letsel. Het aantal steeg lichtjes met 2,11 procent ten opzichte van 2020 en 2019. Het aantal arbeidsongevallen met een dodelijke afloop daarentegen daalde in 2021 wel van veertien (2020) naar acht.

Vooral vingers, voeten of enkels en handen of polsen raken verwond. In de meeste gevallen gaat het om breuken (73,3 procent) en brandwonden (11,5 procent). “Vaak willen medewerkers snel werken om de zaak vooruit te helpen, maar dat doen ze natuurlijk beter niet. Heel veel van de ongevallen die we onderzochten, waren eigenlijk makkelijk te vermijden”, zegt Geerts.

De hr-dienstengroep benadrukt daarom nog eens het belang van arbeidsongevallenpreventie. “Bedrijven die na een arbeidsongeval investeren in preventie, hoeven we meestal geen tweede keer te bezoeken”, aldus Geerts. Van de 679 ongevallen in 2021, ging het 606 keer om een eerste ernstig voorval in dat bedrijf of organisatie.