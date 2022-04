“EU is voorbereid op onderbreking Russisch gas”

Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft besloten om de gasleveringen aan Polen en Bulgarije stop te zetten omdat de landen weigeren om hun gas te betalen in roebels.

“Dit is opnieuw een poging van Rusland om gas in te zetten voor chantage”, zegt von der Leyen woensdag in een mededeling. “Dit is ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar. Het toont de onbetrouwbaarheid van Rusland als gasleverancier.”

De Commissievoorzitter verzekert dat Europa is voorbereid op dit scenario. “We hebben gewerkt aan alternatieven en aan het vullen van de voorraden.”

De Europeanen kunnen er volgens von der Leyen van op aan dat deze situatie solidair zal worden aangepakt.