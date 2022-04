Binnenkijken in studentenkot van 1.100 euro per maand: eigen fitness, vergaderzalen en dakterras met zicht over de hele stad

Bastiat (20) betaalt 780 euro per maand voor zijn kot in residentie Prince. “Van mijn eigen spaarcenten. Ik heb in het middelbaar heel hard gewerkt om op kot te kunnen gaan.” — © Dirk Kerstens

Antwerpen

Per twee verdiepingen omhoog, gaat ook de prijs omhoog met 40 euro per maand. Tot je op de twaalfde verdieping in de Sky Room uitkomt, met een zicht over heel Antwerpen, een oppervlakte van 57 vierkante meter en een prijskaartje van 1.100 euro per maand. Dit is residentie Prince, in het hart van de Antwerpse studentenbuurt. “Mijn papa wilde dat ik goed zat”, horen we op verdieping twaalf.