De ‘heksensteen’ op de Grote Markt in Lier, werd vorig jaar van een ‘herdenkingsring’ met extra duiding voorzien. — © Filip Spoelders

Nee, Oostende geeft geen eerherstel aan een vrouw die er 400 jaar geleden werd verbrand als heks. De gemeenteraad heeft dat maandag beslist, tussen een opmerking rond omheiningen en een debat over de energiefactuur. Toch opvallend, want elders in Vlaanderen voelen gemeentebesturen zich net verantwoordelijk voor de historische vervolging van hun inwoners.