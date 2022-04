Frankrijk wil YouPorn en RedTube verbannen als het minderjarigen toegang blijft verlenen tot platformen

Volgens het strafrecht in Frankrijk is het verboden om minderjarigen bloot te stellen aan pornografische video’s en foto’s. Volgens een wet van 30 juli 2020 zijn bedrijven verplicht om die toegang onmogelijk te maken. En dat mag niet door gewoon te vragen of de persoon meerderjarig is, omdat het te gemakkelijk is om “ja” te antwoorden.

In december van vorig jaar stonden als Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideos, Xnxxv op het lijstje van de regulator. Zij moesten toen ook de toegang verbieden voor minderjarigen. Uiteindelijk stapte Arcom naar de rechter om een definitieve stopzetting van de websites te eisen maar daar is nog steeds geen beslissing rond genomen.

Ook YouPorn en RedTube zouden zich niet aan die wet van 30 juli 2020 houden. De websites zijn namelijk toegankelijk na het aangeven dat de persoon die de website wil bezoeken meerderjarig is. Arcom vroeg begin maart al meer uitleg en vroeg vervolgens aan beide platformen om het nodige te doen. Indien dit niet gebeurt, dreigt Arcom ermee de websites van het internet te halen waardoor geen enkele inwoner van Frankrijk nog toegang zou hebben tot de websites.