Poetin beeft fel tijdens ontmoeting met Wit-Russische president, oude geruchten steken opnieuw de kop op

In een video is te zien hoe Vladimir Poetin hevig bibbert vlak voor een ontmoeting met Wit-Russisch president Loekasjenko. De video dateert van 18 februari, vlak voor de Russische inval in Oekraïne dus. De video doet de geruchten dat Poetin ernstig ziek is terug oplaaien. De Russische president zou mogelijk Parkinson kunnen hebben. Ook op enkele andere beelden is te zien dat de 69-jarige president moeite heeft met het controleren van bepaalde bewegingen.