Op 1 april al zouden de Oekraïners oliedepots in Rusland hebben bestookt. — © EPA-EFE

Afgelopen nacht zijn opnieuw Russische militaire depots in brand gevlogen. “Een aanval van het Oekraïense leger”, zegt Rusland. Maar het zou ook best kunnen dat Moskou zélf achter de aanval zit. En zelfs een actie van Russische oligarchen is niet uitgesloten.