Tiraspol in Transnistrië. — © SOPA Images/LightRocket via Gett

Het rommelt in Transnistrië, het pro-Russische gebied in Moldavië. Maandag werd gemeld dat een kantoor van de veiligheidsdiensten in de separatistische hoofdstad Tiraspol was beschoten, dinsdag volgden twee explosies bij een radiotoren. Maar wie er precies achter zit, dat kan niemand met zekerheid zeggen.