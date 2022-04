Vakbonden en werkgevers houden deur open voor aanpassing van schoolkalender

De Serv (de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) die de werkgevers- en werknemersorganisaties verenigt, zegt in een advies aan minister van Onderwijs Ben Weyts de deur niet dicht te doen voor een aanpassing van de schoolkalender. “Maar we vinden dat er eerst meer onderzoek en debat nodig is”, zegt voorzitter Hans Maertens.

In Wallonië is de knoop al doorgehakt. Daar wordt de zomervakantie twee weken korter en worden de herfst- en krokusvakantie een weekje langer. Ook in Vlaanderen is de discussie over de kortere zomervakantie gaande, een beslissing is er voorlopig niet.

“Het schooljaar reorganiseren is een complex gegeven. Het gaat niet alleen over de leerkansen van onze kinderen maar ook over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, over ouders de mogelijkheid geven om betaald werk te verrichten, over de gevolgen op productie en dienstverlening van onze ondernemingen”, reageert Hans Maertens.

“Al deze puzzelstukjes moeten we weloverwogen leggen om voldoende draagvlak te krijgen voor zo’n ingrijpende hervorming. De sociale partners doen de deur dus zeker niet dicht maar vinden dat er eerst meer onderzoek en debat nodig is.”

De Serv legt vijf scenario’s op tafel. Volgens het eerste scenario verandert er niets. Met een tweede scenario blijft de vakantie ook hoe het nu is maar komen er ook zomerscholen bij. Een andere optie is het invoeren van een kortere zomervakantie. In het vierde en vijfde scenario wordt er gesleuteld aan de ritmering.

