Zware brand in bedrijf in tuinbouwmachines, omgeving ontruimd door ontploffingsgevaar

Bij de firma D’Hoker, een bedrijf gespecialiseerd in tuinbouwmachines, in de Bosstraat in het centrum van Mere is woensdagmorgen omstreeks 10.30 uur brand uitgebroken. Vanwege ontploffingsgevaar en asbest werd de directe omgeving ontruimd.

Volgens omwonenden was er eerst een luide knal te horen en vervolgens brak brand uit in de werkplaats van het bedrijf. Een buurvrouw slaagde er nog in om samen met de eigenaar enkele grote gasflessen in veiligheid te brengen. (Lees verder onder de foto)

© jce

In afwachting van de komst van de brandweer was er al een enorme gitzwarte rookpluim zichtbaar tot kilometers ver in de omtrek. Door ontploffingsgevaar en het vrijkomen van asbest werden kijklustigen door de politie op afstand gehouden. Een buurtbewoonster kreeg geen toestemming om haar huisdieren uit haar bedreigde woning te halen. (Lees verder onder de foto)

© jce

De bluswerken zijn volop aan de gang en de directe omgeving is afgesloten voor alle verkeer. De brandweer vraagt omwonenden om ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Later meer.