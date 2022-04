ASSISEN. Frank Pauwels (50) betreurt grootste fout in duinenmoord: “De ochtend nadien bleek het te laat”

De voorzitter vroeg woensdagvoormiddag nogmaals aan Frank Pauwels om zijn verhaal uit de doeken te doen. “Ik blijf bij alles wat ik gezegd heb”, reageerde hij. “Het zijn heel lastige dagen geweest en ik ben er klaar mee, ik wacht op mijn vonnis.” (Lees verder onder de foto)

Pauwels vertelt dat hij over de ganse lijn schuldig is en dat het plaatje klopt. “Alle bewijzen zijn er. Het onderzoek en de politie bevestigen mijn verhaal. Ik heb verschillende fouten gemaakt die leidden tot de gevangenis, maar mijn grootste fout is dat ik niet terug de kamer binnenging om mijn ma te helpen. Ik was razend en heb er niet aan gedacht. De ochtend nadien bleek het te laat te zijn. Dat ik ongelooflijk kwaad was of onder invloed van alcohol speelt daarbij geen rol.”

Hij sprak zelfs over ‘schuldig verzuim’, maar voorzitter Boyen reageerde dat hij zijn eigen proces niet moest maken. Ook Pauwels’ advocaten keken vreemd op, zij moeten hem namelijk straks nog voor de jury verdedigen.

Zonder dochter meteen aangegeven

Frank Pauwels werkt hard aan zichzelf en heeft naar eigen zeggen deugd van de gevangenis. “Ik hoop ooit nog mijn dochter opnieuw te kunnen zien, en mijn kleinkind. Wanneer dat is en hoe lang ik in de gevangenis zal verblijven, hangt van de jury af. Maar ik blijf enorm hard aan mezelf werken.”

Hij zei ook dat hij lang en hard twijfelde wat hij zou ondernemen toen hij ontdekte dat zijn moeder overleden was. “Had ik geen dochter gehad, ik had mezelf meteen aangegeven bij de politie. Daar ben ik enorm overtuigd van. Maar ik wou absoluut niet dat mijn dochter C. (toen 13 jaar, red.) in een instelling zou belanden, dan heb ik de keuze gemaakt om mijn moeder te begraven. En die stap kan ik niet terugdraaien.”

