Geert Merchiers (57) legt eed af als nieuwe Oost-Vlaamse procureur des Konings

“Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.” Met deze woorden legde Geert Merchiers (57) woensdag in de zittingszaal van het Gentse hof van beroep officieel de eed af als Oost-Vlaamse procureur des Konings. Dit in bijzijn van zijn vrouw, kinderen, familie, vrienden en verschillende magistraten van het Oost-Vlaams parket.

Geert Merchiers heeft al een lange carrière binnen justitie opzitten. Het laatste jaar was hij aan de slag als waarnemend hoofd van het Oost-Vlaams parket (Gent, Oudenaarde en Dendermonde). In 1992 ging hij in Oudenaarde aan de slag als magistraat en voor de gerechtelijke hervorming van de Oost-Vlaamse parketten werd hij al procureur des Konings aan het hoofd van dat in Oudenaarde.

“Nuchtere kijk en tonnen ervaring”

De magistraat volgt daarmee Johan Sabbe op aan hoofd van het Oost-Vlaamse parket. Sabbe werd in juni door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag, nadat hij zijn chauffeur betastte en ongewenste berichten stuurde. In de zomer van 2020 werd Sabbe geschorst en werd Merchiers al waarnemend hoofd.

Merchiers haalde het als kandidaat uiteindelijk van Annemie Serlippens. Tijdens de eedaflegging prees het parket-generaal zijn nuchtere kijk en tonnen ervaring. “In moeilijke omstandigheden toonde hij zich al een goede beheerder.” Merchiers zal werk maken van een nauwe samenwerking met de politie, de uitrol van het stalkingsalarm en DBK-kamer en de strijd met cybercriminaliteit.

