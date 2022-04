116 extra zorgverleners voor geïnterneerden in gevangenissen

In de Belgische gevangenissen verblijven op dit moment 776 geïnterneerden door een gebrek aan gespecialiseerde voorzieningen. Dat zijn mensen die een misdrijf hebben gepleegd en lijden aan een geestesstoornis. Aangezien internering geen straf is en geïnterneerden recht hebben op zorg, horen zij daar niet thuis. Ze krijgen er niet de juiste zorg en begeleiding.

De regering besliste vorig jaar dat er drie nieuwe Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s) bijkomen: in Paifve met 250 plaatsen, Waver met 250 plaatsen en Aalst met 120 plaatsen. Als die inrichtingen openen, kunnen er 620 geïnterneerden uit de gevangenissen terecht. De FPC’s openen echter pas in 2027. Om op korte termijn toch adequate zorg aan te bieden aan geïnterneerden in de gevangenissen worden 116 extra zorgverleners aangeworven, bovenop de 50 extra mensen waarover vorig jaar al werd beslist. Het voorstel werd goedgekeurd op de ministerraad van 1 april.

Het gaat om psychiatrische verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en opvoeders. Ze worden ingezet in de zorgteams van al die andere gevangenissen waar geïnterneerden verblijven. De investering bedraagt ongeveer 5 miljoen euro. Daardoor wordt voortaan voor elke geïnterneerde in elke gevangenis van ons land verzekerd dat hij of zij dezelfde zorg krijgt als in een andere psychiatrische instelling, luidt het.