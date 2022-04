Nederlands advies dwingt Demir tot uitstel van beslissing rond Indaver

NV Indaver verbrandt chemisch afval in de Antwerpse haven. In januari van dit jaar vroegen zij een versoepeling voor hun lozingsnormen van PFAS in de Schelde. Climaxi diende samen met omwonenden een bezwaarschrift in. Het bedrijf moet nu eerst de impact op de omgeving in kaart brengen, alvorens het een toestemming zou krijgen.

De Nederlandse Rijkswaterstaat is niet mals voor de vergunning. Volgens het Nederlandse bezwaar is de versoepeling in strijd met de Europese wetgeving. Die zegt dat lozingen van prioritaire stoffen als PFAS moeten stopgezet worden of geleidelijk verminderen. “Wat Indaver vraagt is net een versoepeling van de normen”, aldus vzw Climaxi.

Huiswerk opnieuw

“Als de Nederlandse normen zouden gelden in Vlaanderen, zouden 13 van de 20 PFAS boven de Nederlandse normering in het water komen”, laat Climaxi weten. “Vlaanderen is dus veel te mild voor de vervuilende verbrandingsoven van Indaver. Wat opvalt is dat de vergunning ruimte laat om zeer grote vrachten te lozen aan PFAS-verbindingen. Ook wat betref de verbrandingstemperatuur zijn er problemen.”

Indaver moet dus zijn huiswerk opnieuw doen. Het moet in kaart brengen welk effect de PFAS hebben op de waterkwaliteit van de Schelde. Climaxi vindt het frappant dat Indaver “nog steeds mag lozen. Hun vergunning is immers verlopen op 31 december 2021. Momenteel loost men dus PFAS illegaal en zonder vergunning in het water.”