Rusland en Amerika doen aan gevangenenruil

Rusland en de Verenigde Staten hebben woensdag gevangenen uitgewisseld na zeer lange gesprekken. Het gaat om een veteraan van de Amerikaanse Marine die in Moskou in de gevangenis zat en een Russische drugshandelaar die een lange gevangenisstraf uitzit in Amerika.

Zelfs in tijden van oorlog zijn diplomatieke manoeuvres nog een mogelijkheid, zo blijkt uit een gevangenenuitwisseling dat woensdag plaatsvond tussen Rusland en de Verenigde Staten. De Amerikaan Trevor Reed, een voormalige marine uit Texas, die in de zomer van 2019 werd gearresteerd omdat hij volgens de Russische autoriteiten een officier had aangevallen na een zwaar beschonken avond, werd ingeruild voor Konstantin Yaroshenko. Die laatste is een Russische piloot die een gevangenisstraf van 20 jaar uitzette in Connecticut wegens samenzweringen om cocaïne binnen te smokkelen in de Verenigde Staten.

De ruil zou hebben plaatsgevonden in een Europees land, waar precies willen beide landen niet zeggen maar er zou een Russisch vliegtuig gesignaleerd zijn in de Turkse hoofdstad Ankara. Het US Bureau of Prisons heeft ook al zijn website aangepast om aan te geven dat Yaroshenko niet langer in hechtenis is.

In een verklaring bedankte de familie Reed president Joe Biden voor “het nemen van de beslissing om Trevor naar huis te brengen”.