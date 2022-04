Investeringsmaatschappijen azen op Barbie en Hot Wheels

Speelgoedbedrijf Mattel Inc., het moederbedrijf van onder andere Barbie, Fisher-Price en Hot Wheels, wordt mogelijk verkocht. Er zijn gesprekken gevoerd met minstens twee private investeringsmaatschappijen over een overname, zo heeft een anonieme bron aan het financiële agentschap Bloomberg bevestigd na een bericht van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Mattel, de op een na grootste speelgoedproducent in de Verenigde Staten (na Hasbro), heeft volgens de mediaberichten gesproken met Apollo Global Management Inc. and L Catterton. De gesprekken zitten nog in een pril stadium, dus het is niet zeker dat het tot een overeenkomst komt.

Topman Ynon Kreiz heeft Mattel de voorbije jaren getransformeerd en naar eigen zeggen in groeimodus gezet. Het aandeel van het bedrijf presteerde beter dan dat van concurrent Hasbro, maar het deed het niet beter dan de S&P 500-index op Wall Street. Het aandeel sloot dinsdag op 22,11 dollar, wat Mattel een marktwaarde geeft van zowat 8 miljard dollar.

Mattel komt woensdag met eerstekwartaalcijfers. In 2021 boekte het een omzet van bijna 5,5 miljard dollar en een nettowinst van 903 miljoen dollar. Onlangs won Mattel opnieuw de licentie om Disney-prinsessen te maken, een contract dat het in 2016 kwijtgeraakt was aan Hasbro.