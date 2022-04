Rusland en VS kondigen nieuwe gevangenenruil aan

De Amerikaanse president Joe Biden zegt over deze gevangenenruil dat hij “moeilijke beslissingen” heeft moeten nemen om de vrijlating van Reed te verkrijgen. Biden besprak de gevangenenruil met zijn Russische collega Vladimir Poetin, tijdens hun ontmoeting in juni vorig jaar in Genève. Vanwege de bijzonder gespannen relatie tussen de twee landen, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, komt de aankondiging als een verrassing.

Reed, een dertiger, werd in 2019 veroordeeld tot negen jaar gevangenis, omdat hij dronken twee agenten in Moskou in levensgevaar had gebracht. Reeds ouders hadden onlangs een ontmoeting met Biden. Jarosjenko zit al sinds 2010 opgesloten. Zijn naam kwam eerder al in Russische media voorbij in berichten over een eventuele gevangenenruil met de Amerikanen.

Het Witte Huis benadrukt dat het zich blijft inzetten om andere Amerikanen die nog onterecht opgesloten zitten in Rusland te herenigen met hun naasten.