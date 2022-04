Britse politicus betrapt terwijl hij porno kijkt in het parlement

Er is een onderzoek geopend tegen een Britse politicus die naar porno zou hebben gekeken in het Britse parlement. De man zou betrapt zijn door de vrouw die naast hem zat. Dat melden verscheidene Britse media.

Het mannelijke parlementslid, lid van de conservatieve partij, zou in het House of Commons op zijn gsm naar porno hebben zitten kijken. Dat beweert een vrouwelijke collega-politica, die hem in een van de afgelopen maanden betrapte. Een andere collega beweert dat het niet bij één keer gebleven is: de man zou het bovendien ook eens gedaan hebben tijdens een vergadering van een commissie. Nog een andere collega zegt geprobeerd te hebben om een foto te nemen als bewijs, maar daar niet in geslaagd te zijn.

De voorzitter van de conservatieven het House of Commons, Chris Heaton-Harris, zegt de zaak te zullen onderzoeken. “Maar dit gedrag is volledig onaanvaardbaar en er zal actie ondernomen worden”, laat zijn woordvoerster weten.

Grootschalig onderzoek

Dinsdagavond werd een vergadering gehouden binnen de conservatieve partij om de zaak te bespreken. Meer dan tien vrouwelijke parlementsleden hebben daar ook getuigd over vermeend seksisme en grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Het nieuws over de politicus komt op een vervelend moment voor de Britse politiek, want er is een golf van controverse rond seksueel wangedrag op gang gekomen. Volgens de Britse overheid lopen er op dit moment tegen maar liefst 56 parlementsleden onderzoeken voor seksueel wangedrag. Boris Johnson reageerde al door te zeggen dat hij elke vorm van grensoverschrijdend gedrag reden tot ontslag vindt.