“Hij was geen drugsbaron, maar een grote knuffelbeer”: vrienden van vermoorde Milan (15) steken familie hart onder de riem tijdens reconstructie

Getooid in zwarte T-shirts met een foto van Milan Meert en het opschrift RIP MM streken een tiental vrienden van het slachtoffer rond 14 uur neer op het nabije Kardinaal Cardijnplein. — © aft

Oostkamp/Brugge

In de Oostkampse Nieuwenhovewijk is het gerecht van start gegaan met de reconstructie van de moord op Milan Meert (15). Hoofdverdachte Jordy D. (19) moet er de speurders tonen hoe hij de vijftienjarige Bruggeling met een bajonet doodstak. Een tiental vrienden van Milan kwam naar de reconstructie om de nabestaanden een hart onder de riem te steken. “Milan was geen crimineel, maar een grote knuffelbeer.”