Rusland gaat gastoevoer naar nog meer landen afsluiten “als zij niet in roebels betalen”

Rusland zal de gastoevoer naar nog meer landen afsluiten indien zij niet in roebels betalen, zoals dat is voorzien in een decreet van Russisch president Vladimir Poetin. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag gezegd.

Woensdagochtend werd de levering van Russisch aardgas aan Polen en Bulgarije onderbroken. Dat heeft niets te maken met chantage, zo reageerde Peskov op uitlatingen van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Volgens de woordvoerder legde Rusland een nieuw betalingsmechanisme op als reactie op “nooit geziene vijandige maatregelen” door Europese landen. Die maatregelen kwamen er na de Russische inval in Oekraïne.

Het nieuwe betalingsmechanisme wordt vastgelegd in een presidentieel decreet. Dat schrijft voor dat bedrijven twee rekeningen openen bij Gazprombank: eentje in een buitenlandse munteenheid en eentje in roebels. De Russische bank zal dan de betalingen in buitenlands geld omzetten in roebels, alvorens het geld over te maken aan het staatsgasconcern Gazprom.

EU niet eens

De Europese Unie is het niet eens met die manier van werken. Maar volgens het Kremlin kunnen nog meer klanten afgesneden worden van Russisch gas, als zij zich niet aan het decreet houden op het moment dat zij nieuwe betalingen moeten uitvoeren. Een anonieme bron nabij Gazprom zei eerder aan het financiële agentschap Bloomberg dat dat ten vroegste in de tweede helft van mei zou zijn.

De Europese gasprijs schoot woensdagochtend in eerste instantie fors hoger, tot boven de 120 euro, nadat bevestigd was dat er geen gas meer stroomt naar Polen en Bulgarije. Maar nadien zakte de prijs weer. Omstreeks 13.30 uur Belgische tijd noteerde de toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas, met levering in mei, rond 107 euro, of 4 procent hoger dan dinsdagavond.