Hij speelde voor Al Capone en mét Louis Armstrong: het opmerkelijke levensverhaal van Omer, de eerste Belgische jazzmuzikant ooit in de States

Deinze

Internationaal bezoek op de Canteclaerstoet in Deinze. Op de volgende editie wordt Omer Van Speybroeck uitgebeeld, een Nevelaar die de eerste Belgische jazzmuzikant in de VS werd. Zijn zes kleinkinderen en de ereconsul van België in de VS zullen de overtocht maken en de stoet bijwonen. Het verhaal van een American Dreamdie startte bij bakker en vader René, en eindigde in de duurste en grootste hotels ter wereld.