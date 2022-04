Glazenwasser kritiek na val van 7 meter op school: “De hele school moet het gehoord hebben”

De man was ramen aan het wassen in de school in de Leon Spilliaertstraat. — © Jeffrey Roos

In GO! Athena Oostende Campus Centrum in de Leon Spilliaertstraat gebeurde dinsdag een zwaar arbeidsongeval: een glazenwasser viel zeven meter naar beneden tijdens het lappen van de ramen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde om 10.30 uur. Een man die op de tweede verdieping bezig was met het lappen van de ramen in dienst van het Oostendse bedrijf Ultra Clean in Oostende en daarbij op een platform stond, viel zeven meter naar beneden. De leerlingen waren geen getuige van het ongeval, maar hoorden wel een doffe slag. “De 54-jarige Oostendenaar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht”, meldt het parket.

Harde slag

“We zaten in de les economie, vlak naast de klas waarvan de man de ramen aan het kuisen was, en hoorden opeens een harde slag. Ik denk dat de hele school het wel moet gehoord hebben”, zegt leerling A. (17). “Aan de buitenzijde van de ramen is er een soort van plateau waar je op kan staan om de ramen te poetsen. De man is daar af gevallen. Meteen na de slag zagen we aan de overzijde vanuit een ander klaslokaal mensen naar beneden wijzen. We wisten meteen dat er iemand gevallen was, want we wisten dat ze bezig waren met de ramen. Enkele van onze klasgenoten zijn meteen naar beneden gelopen en de man bleek er erg aan toe te zijn.”

Opvang door CLB

De school zelf is karig met informatie. “We kunnen enkel bevestigen dat er een ongeval is gebeurd, waarbij iemand van een externe firma betrokken was”, zegt algemeen directeur van Scholengroep Stroom, Chris Vandecasteele. “De leerlingen waren geen getuige van de val. Enkele leerlingen zagen wel het slachtoffer en die werden meteen opgevangen door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Het personeel werd opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de politie. Leerlingen die nood hebben aan een babbel kunnen ook later nog terecht bij het CLB of Slachtofferhulp.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten de man met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.

Het arbeidsauditariaat werd aangesteld om het onderzoek te leiden. De dienst ‘toezicht en welzijn op het werk’ kwam ter plaatse voor een inspectie van de arbeidsomstandigheden.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt.